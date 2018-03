Bagnara si prepara per l’iniziativa “La nostra storia in Biblioteca”

Bagnara Calabra (Reggio Calabria). “Le nostra Storia in Biblioteca” è un ciclo di presentazioni che si terranno a Bagnara Calabra, presso i nuovi locali della Biblioteca Comunale “A. Iracà”, sede inoltre del neocostituito Centro Multimediale “Uccio Lopresto”, organizzato da “Caravilla Libri” col patrocinio gratuito del Comune, e in collaborazione con il Liceo “Fermi” e il Comprensivo “Foscolo” di Bagnara Calabra. Gli incontri, a frequenza mensile, si svilupperanno per tutto il 2018. Protagonisti saranno alcuni libri editi di storia locale.

Una copia delle opere sarà donata dagli autori alla Biblioteca “Iracà”, entrando così a far parte del patrimonio librario della cittadina tirrenica. Lo scopo essenziale dell’iniziativa è quello di valorizzare la nuova location in qualità di centro di aggregazione sociale e culturale del paese, e contestualmente divulgare il plurimillenario patrimonio di memorie dell’Area dello Stretto, semisconosciuto ai più anche perché colpevolmente escluso dalla manualistica scolastica. Il 9 marzo prossimo alle ore 17.00 presso i locali della biblioteca si terrà una conferenza stampa per illustrare nel dettaglio l’iniziativa.