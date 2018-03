Domani assemblea di Reggio Non Tace dedicata a questione morale e partecipazione

Reggio Calabria. Dopo il rinvio dovuto alle consultazioni elettorali, domani venerdì 9 marzo alle ore 16.00 presso la sala Versace del CEDIR si svolgerà l’Assemblea cittadina chiesta da REGGIONONTACE ai sensi dell’art.20 dello Statuto Comunale sul tema “La questione morale e la partecipazione”. È la quarta assemblea pubblica di cui che Reggionontace si fa promotore convinto che la partecipazione è il modo migliore per farsi carico insieme della gestione del bene comune. Nessuno può tirarsi indietro e poi lamentarsi che le cose non vanno.

Partecipiamo tutti con proposte, indicazioni critiche, riflessioni; insieme pungoliamo il Sindaco e gli Amministratori affinchè rendano conto alla città del loro operato ed attuino al più presto gli strumenti di partecipazione popolare previsti dallo Statuto Comunale. Partecipiamo anche per dimostrare fattivamente il nostro amore per la città in cui viviamo e il nostro desiderio di contribuire a migliorarla.