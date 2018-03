Per i novant’anni di Anas la traversata dello Stretto in foto alla Triennale di Milano

Villa San Giovanni (Reggio Calabria). In occasione del novantesimo anniversario di Anas, la sede della Triennale di Milano ospiterà, dall’8 al 18 marzo, la mostra fotografica “Mi ricordo la strada”, curata da Emilia Giorgi e Antonio Ottomanelli. L’esposizione rievoca per immagini dieci grandi eventi della storia italiana che, dagli anni trenta ad oggi, hanno determinato lo spostamento di milioni di persone in Italia e verso l’Italia, utilizzando la strada sia come mezzo che come metafora.

Tra gli eventi proposti rientra anche la “Traversata dello Stretto” che è stata definita dai curatori come: ”un evento sportivo che noi interpretiamo come sublimazione in arte, un atto eroico di una particolare storia infrastrutturale economica e culturale che lo Stretto e le due province racchiudono”. Nella mostra sarà quindi dedicato un apposito spazio fotografico che racconta la storia della Traversata, dalla sua prima edizione del ‘54 fino alla 53° edizione del 2017. Dal 20 aprile al 17 maggio, la mostra sarà poi riadattata e partirà a bordo di un Truck per un tour che toccherà alcune città italiane: Trieste, Reggio Emilia, Assisi, Salerno, Reggio Calabria e Catania.

Il Centro Nuoto Sub Villa e La Lega Navale Italiana sezione di Villa San Giovanni, organizzatori della Traversata dello Stretto, sono orgogliosi della riconosciuta valenza, da parte di un ente di prestigio quale Anas, di questa splendida manifestazione, e ciò ad ulteriore riprova che lo Stretto, per il suo contesto storico paesaggistico che affonda le sue radici nel mito, rappresenta una grande risorsa e opportunità per tutto il territorio e che la Traversata dello Stretto è l’evento che da oltre 60 anni sublima e dà un maggior risalto a questo splendido angolo del territorio italiano “… non è un gara, è un’ emozione …”.