Si chiudono i cancelli della comunità residenziale psichiatrica residenziale “Futura” di Maropati

Maropati (Reggio Calabria). A più di sei mesi di distanza dall’appello lanciato dalla cooperativa Futura affinché si affrontasse con serietà e determinazione la problematica inerente la gestione della Comunità psichiatrica residenziale di Maropati, nulla è stato fatto. Nonostante i vari sforzi e le tante promesse, la Comunità residenziale sta per chiudere a causa dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione. Le numerose soluzioni indicate dall’Azienda Sanitaria Provinciale non trovando riscontro nella realtà, tanto che il Presidente della Cooperativa Lorenzo Sibio ha inviato al Consiglio di Amministrazione la convocazione in seduta straordinaria indicando come unico punto all’Ordine del giorno l’interruzione del servizio e il licenziamento collettivo dei sedici lavoratori che, allo stato attuale vantano 20 stipendi arretrati.

“È una situazione insopportabile” chiosano i lavoratori “ma non ce ne andremo in silenzio, senza aver urlato il nostro sdegno nei confronti di chi, pur potendo fare, non ha fatto nulla se non prenderci in giro”. Quello che sta accadendo, dichiara il Presidente in una comunicazione ufficiale inviata a tutti i responsabili e agli uffici competenti, è un crimine vergognoso che si sta consumando nell’indifferenza ai danni della Futura. Oltre al danno dei mancati pagamenti per i soci lavoratori e al disagio provocato agli utenti e alle loro famiglie, è forte la paura di dover chiudere definitivamente i cancelli di una struttura d’avanguardia per tutto il territorio e non solo, poiché, in questi anni, la Cooperativa si è fatta apprezzare anche a livello internazionale, ospitando professionisti provenienti dalla lontana Finlandia e dalla Russia che hanno dimostrato il loro apprezzamento per il servizio reso e per la professionalità degli operatori, tanto che il loro modello operativo sarà oggetto di studio alla Conferenza Internazionale di Psichiatria che si terrà nell’ottobre prossimo a Mosca.