A Fico Eataly World di Bologna ciclo di eventi dedicati al patrimonio gastronomico silano

Catanzaro. A Fico Eataly World, il più grande parco agro-alimentare italiano inaugurato lo scorso novembre a Bologna, la Regione Calabria, dipartimento Presidenza settore internazionalizzazione, organizza da lunedì 12 a domenica 18 marzo, con il coordinamento dell’Arsac, una programmazione di eventi a cura del Parco nazionale della Sila. Dopo aver messo in mostra le specialità calabresi a base della Dieta Mediterranea, proponendo una serie di degustazioni e presentazioni all’insegna dei “sapori trendy” per il 2018, la Regione promuove adesso un ciclo di appuntamenti tematici sul valore del patrimonio gastronomico silano.

Si comincia lunedì prossimo 12 marzo con un convegno alle ore 11.00 sul tema “Sila storytelling” e la degustazione alle 12.00 e alle 18.00 a base di ricotta stagionata e miele silano curate da “Fattoria Aperte. Rete di Imprese”. Sempre lunedì, oltre all’esposizione dei prodotti enogastronomici, si terrà lo spettacolo teatrale itinerante “Benvenuti in Sila alla Taverna del Brigante” e l’animazione presso lo stand con la mascotte del Parco “Silotto De Silva”. Martedì 13 marzo spazio alla degustazione (alle 12 e alle 18) di caciocavallo silano a cura di “Fattoria Aperte. Rete di Imprese”. Previsto anche lo spettacolo teatrale itinerante “A tavola col Cantastorie della Sila”.

Mercoledì 14 marzo il programma offre invece la degustazione di pecorino stagionato con miele silano mentre giovedì 15 marzo saranno presentati i prodotti panificati con confetture di frutti di bosco. Venerdì 16 marzo, convegno alle ore 11.00 sul tema “Fattorie Aperte in Sila. Un modello di Rete di Imprese nell’Area Parco” e giornata di degustazioni con i sottoli e i sottaceti silani. Il Convegno, alle ore 11.00 sul tema “POR 2014 – 2020. Strategia di valorizzazione delle aree protette calabresi”è l’appuntamento di sabato 17 marzo. Seguiranno le degustazioni dei prodotti stagionati a base di suino nero. Infine, nella giornata finale della programmazione, domenica 18 marzo, si terrà il convegno, a partire dalle ore 11.00 sul tema “Destinazione Sila, Rete di Imprese” e degustazione conclusiva a base di formaggi e confetture a cura di “Fattoria Aperte. Rete di Imprese”.