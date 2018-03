Città Metropolitana. Decoro urbano, 270 mila euro per la periferia nord di Reggio e per alcuni Comuni della Piana

Reggio Calabria. Una somma complessiva di 270 mila euro da investire in interventi a favore del decoro urbano nell’area nord di Reggio Calabria ed in diversi comuni della cintura metropolitana sulla piana di Gioia Tauro. Il sindaco Giuseppe Falcomatà ha firmato questa mattina la delibera che attua il protocollo di intesa tra l’ente metropolitano e la società Terna Spa, che quantificava in 1 milione di euro, di cui 730 mila già spesi, l’importo complessivo dei lavori compensativi a favore del territorio metropolitano di Reggio Calabria.

Nello specifico gli interventi previsti nell’area nord della città riguardano un investimento di 30 mila euro per la riqualificazione e l’arredo urbano nella frazione di Catona, 32 mila euro nella frazione di Gallico, 25 mila euro per la riqualificazione dell’arredo urbano nelle frazioni di Archi e Santa Caterina, 35 mila euro nella frazione di Rosalì, oltre ad un investimento da 18 mila euro per la riqualificazione viaria di Rosalì.

Per ciò che riguarda il territorio metropolitano invece il masterplan degli interventi prevede una somma di 15 mila euro da investire per il risanamento da inquinamento elettromagnetico dei piani di Sant’Elia e messa in sicurezza dell’acquedotto e dei servizi annessi nel Comune di Palmi, 25 mila euro per la riqualificazione ed il risanamento delle aree nel Comune di Melicuccà, 20 mila euro per la riqualificazione del centro abitato di San Procopio, con sistemazione di tratti di strade interne tra le quali via Roma, via Umberto I e rione De Cicco, 60 mila euro per lavori di manutenzione sulla viabilità provinciale nel territorio dei Comuni di Sinopoli, Taurianova, San Procopio, Cosoleto, Oppido Mamertina, Rizziconi, Scilla, Sant’Eufemia in Aspromonte e Varapodio e 10 mila euro per il ripristino della balaustra del ponte di attraversamento in contrada Carbonia nel Comune di Candidoni.

“Si tratta di una serie di interventi significativi nel percorso di tutela e valorizzazione dei quartieri periferici della città, cosi come di alcuni borghi caratteristici dell’area metropolitana – ha commentato il sindaco Giuseppe Falcomatà – ancora una volta abbiamo voluto condividere con i cittadini il piano di interventi urgenti per il ripristino del decoro urbano nell’area nord, rispondendo alle esigenze che ci erano state sottoposte e risolvendo, come nel caso della viabilità nella frazione collinare di Rosalì, questioni annose che parevano essere state dimenticate dalla politica”.

Soddisfazione è stata espressa dal vicesindaco della Città Metropolitana Riccardo Mauro, che ha ringraziato il personale per l’importante lavoro svolto per la predisposizione del masterplan di interventi. “Dopo la firma della Delibera – ha spiegato Mauro – daremo seguito l’iter procedurale per la selezione delle imprese e l’acquisto degli arredi urbani. Prima dell’estate saremo in grado di avviare concretamente gli interventi previsti che, sono certo, miglioreranno il decoro e quindi la qualità della vita nella periferia nord della Città e sulla direttrice dei Comuni coinvolti a nord di Reggio Calabria”.