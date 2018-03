Convocato il Consiglio comunale il 13 e 14 marzo

Reggio Calabria. Il presidente del Consiglio Comunale Demetrio Delfino, ai sensi dell’art. 39 del d. Lgs. 267 del 18.08.2000 e dell’art. 47 dello Statuto Comunale, ha convocato il Consiglio, in sessione straordinaria, per il giorno 13.03.2018 alle ore 9,00 nella sala adunanze di Palazzo San Giorgio, per procedere alla discussione dei seguenti argomenti, posti all’ordine del giorno:

⦁ Approvazione del piano economico finanziario e delle tariffe per l’applicazione tassa sui rifiuti (tari) per l’anno 2018. Proposta al consiglio comunale;

⦁ Determinazione ed approvazione aliquote per l’applicazione del tributo dei servizi indivisibili (tasi) per l’anno 2018;

⦁ Determinazione ed approvazione aliquota per l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche per l’anno 2018. Proposta al consiglio comunale;

⦁ Differimento al 31.03.2018 del termine di cui all’art. 3 comma 1 del regolamento approvato con la deliberazione c.C. N. 7/2018, per la presentazione delle domande di definizione in via agevolata delle ingiunzioni di pagamento notificate ai contribuenti negli anni dal 1° gennaio 2000 al 16 ottobre 2017;

⦁ Differimento al 30.04.2018 del termine di cui all’art. 73 comma 1 del regolamento del servizio idrico integrato approvato con la deliberazione c.C. N. 96/2017 per l’adeguamento delle forniture esistenti e sanzioni per la mancata regolarizzazione degli utenti;

⦁ Riconoscimento debiti fuori bilancio d. Lgs 267/00 – art. 194 lett. A) tuel – titoli esecutivi notificati in ottobre 2017, novembre 2017 e dicembre 2017.

Nel caso in cui la seduta dovesse andare deserta per mancanza del numero legale, il consiglio comunale si riunirà, in seconda convocazione, il giorno 14.03.2018 alle ore 9,00.