Elezioni. Cannizzaro domani analizza il voto

Reggio Calabria. Sabato 10 marzo alle h. 11.00, presso la segreteria politica di via Quartiere Militare (zona Consiglio regionale), Francesco Cannizzaro, eletto alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale Calabria 7, terrà una conferenza stampa avente per oggetto il voto del 4 marzo u.s. Nel corso della stessa illustrerà un esame analitico del risultato elettorale personale e regionale e, relativamente al dato nazionale, esporrà una valutazione sugli scenari che potrebbero palesarsi nella formazione del futuro Governo e sulle possibili conseguenze per il nostro territorio.