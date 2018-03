“Festa delle Auto Storiche” a Porto Bolaro, sabato e domenica prova cronometro per i clienti

Reggio Calabria. A Porto Bolaro l’evento “Festa delle Auto Storiche” che si svolgerà dal 5 all’ 11 marzo con l’esposizione di 10 vecchi gioellini storici. La manifestazione realizzata grazie alla collaborazione con l’Associazione Vecchie Glorie Auto Storiche “VE.GA.S” costituita da un gruppo di appassionati che mettono a disposizione il proprio tempo libero per far conoscere e apprezzare il mondo delle auto d’epoca.

Inoltre, nei giorni di sabato 10 e domenica 11 marzo, i clienti del centro commerciale, potranno provare il piacere di guidarle gratuitamente con una prova cronometrata. Per tutti gli appassionati, il Club VE.GA.S metterà a disposizione alcune autovetture storiche per l’esecuzione della prova. Per richiedere la guida gratuita e maggiori info sul sito http://www.autostoriche-vegas.it/, sul sito www.portobolaro.it e sulla pagina facebook di Porto Bolaro.