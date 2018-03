Scrutatori, stop a nomine politiche, sì al sorteggio. La proposta di “una città da #cambiare”

Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria). Scegliere gli scrutatori mediante sorteggio e non più a chiamata dei politici. E’ questa la nostra proposta che si concretizza mediante l’adozione di un Regolamento che sarà presentato sotto forma di mozione nel prossimo Consiglio Comunale. La finalità è quella della formazione di un elenco da cui attingere, mediante sorteggio telematico, gli scrutatori da destinare ai seggi elettorali.

L’iniziativa prevede di regolamentare la nomina degli scrutatori individuandoli tra le persone che abbiano dato la loro disponibilità e che si trovino in una condizione di svantaggio economico. In base alla delibera, se approvata, potranno essere nominati come scrutatori: pensionati al minimo, cassintegrati, studenti universitari, lavoratori disoccupati ed inoccupati.

Attualmente a Melito è ancora in vigore il sistema a chiamata dei politici: gli scrutatori sono scelti dagli elenchi di fiduciari che ogni consigliere, membro della commissione elettorale, presenta. Sottrarre le nomine alla discrezione dei consiglieri comunali è un battaglia sociale e culturale che il nostro movimento sta portando avanti da anni.

Ci auguriamo quindi che la maggioranza, che si è sempre opposta a questa iniziativa, modifichi la sua posizione e contribuisca all’approvazione del Regolamento.

Siamo consapevoli che qualche consigliere voglia continuare ad indicare persone a lui vicine, ma confidiamo nel fatto che tutti gli altri abbiano compreso che i voti si conquistano sulle proposte e sulla credibilità politica e non sulle clientele.

Una città da #cambiare