Vertici Enpam all’Ordine dei Medici, si parlerà di previdenza e welfare

Reggio Calabria. “Previdenza e Welfare: tra i limiti del presente e le prospettive del futuro”: questo il titolo dell’evento, in programma domani, 10 marzo, a partire dalle ore 9, presso l’Ordine dei Medici di Reggio Calabria e promosso dallo stesso ente ordinistico in collaborazione con l’Enpam. Per l’occasione, arriveranno in città i vertici ed i funzionari dell’Ente previdenziale dei medici che chiariranno tutte le novità in tema di previdenza ed assistenza per i camici bianchi. Si parlerà della più grande riforma che abbia investito il sistema previdenziale ed assistenziale della categoria medica, coinvolgendo tutte le figure sanitarie: dall’odontoiatra allo specialista ambulatoriale al medico di famiglia passando per gli ospedalieri, i liberi professionisti, gli specializzandi e persino i laureandi.

Verranno chiarite le modalità e le finalità della possibilità di maturare in anticipo un’anzianità contributiva Enpam per gli studenti universitari del quinto e sesto anno di Medicina e di Odontoiatria ma anche le prospettive che si aprono all’orizzonte e gli interessanti progetti a cui stanno lavorando sinergicamente l’Ordine dei Medici reggino e l’Enpam.

Verranno analizzate questioni attuali e prospettive future della categoria in una giornata convegnistica a cui parteciperanno, fra gli altri, il Presidente Enpam, Alberto Oliveti, il Vicepresidente vicario Enpam, Giovanni Pietro Vito Malagnino, il Presidente di “Enpam Real Estate”, Luigi Mario Daleffe, il Consiglio dell’Ordine dei Medici di Reggio Calabria, rappresentanti sindacali della medicina di base e della specialistica ambulatoriale. Inoltre, gli iscritti, secondo le prenotazioni acquisite, saranno ricevuti dai funzionari Enpam per delle consulenze.