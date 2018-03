Elezioni. Nuccio Pizzimenti (FI): «Il Senatore Siclari è una risorsa per il territorio calabrese»

Reggio Calabria. “Esprimo viva soddisfazione per l’elezione di Marco Siclari al Senato della Repubblica Italiana. La candidatura, voluta fortemente dal Presidente Berlusconi e dal Presidente Tajani, dimostra grande lungimiranza per la scelta fatta”. Ad affermarlo è Nuccio Pizzimenti, già segretario organizzativo e responsabile alla comunicazione del Coordinamento Comunale di Reggio Calabria di Forza Italia. L’esponente di Forza Italia sottolinea che: “Il 25% delle preferenze registrato da Siclari contribuisce, inequivocabilmente, ad alzare la media calabrese e nazionale del nostro partito. Con orgoglio la Città Metropolitana di Reggio Calabria ha espresso l’unico eletto nel collegio uninominale del Senato con l’indice di gradimento più alto del Sud Italia, isole comprese. L’eccellente risultato conferma il lavoro svolto in campagna elettorale dal nutrito gruppo di sostenitori che, assieme al neo Senatore, ha permesso il confronto con amministratori, professionisti, medici, imprenditori e semplici cittadini nonostante l’incredibile disorganizzazione del partito di Forza Italia sul territorio ed, anche, per le note vicende riguardanti le candidature a trazione cosentina fatte senza alcuna logica, che hanno creato grande imbarazzo fra i nostri elettori, mortificando la Reggio Calabria e il suo intero territorio”. L’esponente di Forza Italia dichiara che: “I risultati elettorali sono sotto gli occhi di tutti con un ridimensionamento di Forza Italia in Calabria. E’ inutile negare la disfatta come nella Circoscrizione 1 della Camera nel plurinominale, e i primati negativi a Corigliano e a Cosenza con un partito al minimo storico al 13%. E’ solo grazie al lusinghiero risultato della Città Metropolitana di Reggio Calabria del 25% e di Vibo che il partito non ha subito una debacle”. Nuccio Pizzimenti sostiene che: “Alla luce di tutto ciò, è necessario ripartire con una profonda riorganizzazione di Forza Italia su tutto il territorio Calabrese, per ritornare a parlare fra la gente e alla gente che si è vista abbandonata ed ha abbracciato in massa il MS5”. L’esponente forzista conclude la sua nota esprimendo “i migliori Auguri di buon lavoro ai neo eletti di Forza Italia in Calabria. L’arte di scippare i meriti, è un demerito di chi perde e tenta di far credere di aver vinto mistificando la realtà. Un grazie ai Presidenti Berlusconi e Tajani per aver voluto fortemente candidare il neo eletto Senatore Marco Siclari che si è rilevato una risorsa non solo per il partito, ma soprattutto per il territorio che lui rappresenterà nell’aula del Senato. Non servono autocelebrazioni, ma autocritiche. Il nuovo progetto politico è iniziato. Gli interessati traggono le dovute conclusioni”.