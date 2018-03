Il territorio di Motta San Giovanni con le associazioni si apre ai Volontari Vagabondi

Motta San Giovanni (Reggio Calabria). Si sviluppa sul territorio l’attività del progetto Volontari Vagabondi sostenuto da Fondazione Con il Sud. In un proficuo incontro tenuto dal responsabile della comunicazione Fulvio D’Ascola, con esponenti delle associazioni operanti nel Comune di Motta San Giovanni, si sono delineate le linee guida dell’azione da realizzare nel campo dell’evoluzione della solidarietà. Un percorso che inizierà ad aprile con lo screening oculistico gratuito per gli alunni della scuola media ed elementare e proseguirà con la nuova campagna “Sugar Eyes” per i soggetti affetti da diabete, con visita oculistica gratuita per il controllo del fondo oculare. La cittadinanza attiva, l’emersione del bisogno e la campagna di sensibilizzazione contro le barriere architettoniche, sarà intrapresa in partnership con l’associazione Kleos per diffondere i valori dell’azione condivisa.

“Soltanto unendo le volontà personali nel mettersi in gioco, spogliandosi del proprio ruolo professionale o sociale – afferma il Fulvio D’Ascola responsabile comunicazione del progetto – si può diffondere la cultura della solidarietà fattiva e di prossimità. Bisogna agire dal basso, tra la gente, per fare comprendere come partendo dalle piccole cose ,possono cogliersi grandi risultati e centrare gli obiettivi della soddisfazione dei bisogni”. La sinergia sul territorio è l’aspetto fondamentale per lo sviluppo di cittadinanza attiva, Motta San Giovanni, con la rete associativa risponde presente, per iniziare un cammino che vedrà i Volontari Vagabondi operativi e presenti per agire nel disagio psicosociale.