Spostamento Agenzia Dogane. Castorina (Pd): «È violazione di una sentenza del Consiglio di Stato»

Reggio Calabria. “Mantenere la sede dell’agenzia delle Dogane a Reggio Calabria in ottemperanza ad una sentenza del Consiglio di Stato significa rispettare un territorio nevralgico per il Sud e per l’intero Mediterraneo specie in una prospettiva di sviluppo e crescita”, queste le dichiarazioni di Antonino Castorina esponente del Partito Democratico e Consigliere Metropolitano delegato al Bilancio ed alle Politiche Comunitarie. L’azione politica già messa in piedi dal Sindaco Falcomatà in difesa della nostra città e nel rispetto di un dettato normativo già esistente che prevede ed immagina proprio a Reggio Calabria il mantenimento di tale struttura va portata avanti insieme e di concerto con tutti i parlamentari eletti a Reggio Calabria dichiara Castorina.

A loro va il mio appello prosegue Castorina, al netto dei colori politici, ed in difesa della nostra area Metropolitana. L’amministrazione Metropolitana di Reggio Calabria è chiara e netta rispetto alla posizione da assumere che non ci può vedere né inermi né indifferenti rispetto a valutazioni errate nel merito, nella prospettiva e nella normale logica conclude l’esponente del Partito Democratico Antonino Castorina.