Trasferimento dell’Ufficio regionale delle Dogane, la Uilpa si mobilita

Reggio Calabria. Numerosi interrogativi ha suscitato l’emissione del nuovo Regolamento di Amministrazione a seguito della delibera del 28 Febbraio 2017, con il quale, il Comitato di Gestione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha individuato nella città di Catanzaro, la nuova sede della Direzione Regionale per la Calabria e la Basilicata, in netto contrasto con la precedente riorganizzazione, che aveva soppresso sul nascere, a Reggio Calabria, la Direzione Regionale delle Dogane della Calabria, scegliendo, invece, la città metropolitana, quale luogo per l’insediamento di una delle sedi dell’attuale Direzione Interregionale delle Dogane per la Campania e la Calabria. La Segreteria Nazionale UILPA Dogane, a tutela di tutti i lavoratori del settore, per prima ha preso l’iniziativa di contestare e porre il veto sul nuovo Regolamento di Amministrazione, unicamente per la parte relativa al trasferimento di sede della Direzione Regionale delle Dogane della Calabria.

Proprio per questo, la segreteria provinciale UILPA Dogane, coordinata da Angelo Antonio Cristiano, in sinergia con la Segreteria Generale Territoriale di Reggio Calabria diretta da Patrizia Foti, nonostante le difficoltà e l’ostico percorso che si prefigura, manterrà alta la guardia, al fine di attuare tutte le iniziative necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati ed utili a non disattendere le giuste aspettative dei lavoratori.