Catanzaro. Gregge invade la SS 280: Fiat Punto travolge e uccide 8 pecore, ferito il conducente

Catanzaro. Una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro, sede centrale, è intervenuta questa notte per un incidente stradale sulla SS 280. Parte di un gregge, sfuggito probabilmente dall’ovile, ha invaso la sede stradale della SS280 in prossimità dello svincolo di Settingiano direzione Catanzaro. Una Fiat Punto che sopraggiungeva al momento, non è riuscita ad evitare l’impatto. L’autovettura ha travolto 8 pecore uccidendole.

Ferito ma in modo non grave il conducente che, scosso da quanto accaduto, è stato trasportato dal personale medico del Suem 118 presso la struttura ospedaliera di Catanzaro per ulteriori controlli. L’intervento dei vigili del fuco è valso a mettere in sicurezza l’automobile in attesa del soccorso stradale. Sul posto sono intervenuti altresì Anas, Polizia Stradale e personale dell’ASP Veterinaria per quanto di competenza. Una corsia della SS280 è rimasta chiusa al traffico per diverse ore, fino al termine delle operazioni di soccorso.