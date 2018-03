Conferenza del circolo L’Agorà sulla grande guerra

Reggio Calabria. Il centenario della grande guerra è il contenitore di una serie di incontri organizzati dal Circolo Culturale L’Agorà di Reggio Calabria inerenti al periodo storico in argomento, i cui risultati sono consultabili in scrittura ed in video sul portale del sodalizio culturale reggino al seguente indirizzo telematico

http://www.circoloculturalelagora.it/centenario1stwar.htm.

Nella pagina internet sopra richiamata sono elencati per data ed argomento le conversazioni culturali organizzate fino al momento. Il programma quadriennale (2014-2018) di tale progetto culturale, per la valenza ed il significato, per la valenza ed il significato di tale programma ha ricevuto l’Alto Patronato delle Ambasciate di Austria, di Ungheria, della Repubblica Ceca e della Repubblica Slovacca. La nuova proposta organizzata dal Circolo Culturale L’Agorà sul tema: 1918-2018: il centenario della grande guerra. La conversazione avrà luogo giovedì 15 marzo a partire dalle ore 16,45 presso la sala Spanò Bolani della Biblioteca Comunale di Reggio Calabria. Relatore Antonino Megali (socio del sodalizio organizzatore).