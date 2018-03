Il Liceo Pitagora di Crotone alle finali delle Olimpiadi del Patrimonio

Crotone. Ci saranno anche Vincenzo Benincasa, Roberta Morabito e Maddalena Murgi, il prossimo 8 maggio a Roma, alla finale nazionale delle “Olimpiadi del Patrtimonio”. Sono loro i tre studenti, della IV A, del Liceo Classico “Pitagora” di Crotone, che avranno l’onore di rappresentare tutte le scuole calabresi. I ragazzi, seguiti dalla docente di Storia dell’Arte, Maria Francesca Greco, hanno superato brillantemente le selezioni regionali tenutesi il 22 febbraio a Catanzaro e che hanno registrato la partecipazione delle altre scuole della nostra Regione. Il risultato è stato reso noto sabato scorso sul sito dell’Anisa (Associazione nazionale insegnanti di Storia dell’Arte) che organizza questa competizione da 14 anni con il sostegno del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Vincenzo, Roberta e Maddalena hanno risposto meglio degli altri concorrenti alla prova che, nell’edizione 2018, è incentrata sul tema “Dalle Collezioni al Museo: storia, furti, recuperi, educazione alla legalità e all’inclusione”. In 60 minuti hanno dovuto rispondere al questionario articolato in domande strutturate, ben 30 quesiti, fra domande multiple con 4 alternative, quesiti semi strutturati e riconoscimenti. Anche per la finale sarà la professoressa Greco a preparali ulteriormente.