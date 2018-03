Liceo Classico Campanella. Il Dirigente Scolastico Rao: «Ottimi riscontri dopo la chiusura delle iscrizioni»

Reggio Calabria. “Sembra che, finalmente, si comprenda che quanto abbiamo nel presente e quanto vogliamo costruire nel futuro ha senso solo se realizzato su fondamenta solide e stabili che sono proprie del nostro patrimonio culturale classico”. Alla chiusura delle iscrizioni al nuovo anno scolastico 2018/2019, con grande soddisfazione del Dirigente Scolastico, Maria Rosaria Rao e di tutte le sue componenti, il Liceo Classico “T. Campanella” di Reggio Calabria conferma l’andamento positivo che ha visto raddoppiare negli ultimi due anni il numero delle iscrizioni alla prima classe, a fronte di un incremento nazionale dello 0,2%.

“I dati sono più che confortanti soprattutto perché confermano l’importanza che ancora una volta viene attribuita agli studi classici in una città che affonda le sue radici storiche e culturali nel mondo classico. Il Liceo riafferma il ruolo, riconosciuto a livello nazionale e internazionale, di polo di formazione culturale per le nuove generazioni. Sicuramente l’ampia offerta formativa, rimodulata anche in base alle nuove metodologie didattiche e alle richieste di una utenza sempre più desiderosa di apprendere i valori intramontabili che la cultura classica da sempre afferma, ha contribuito agli ottimi riscontri rilevati”.

“Vogliamo fare nostro -afferma la dirigente prof.ssa Rao- quanto dichiarato al Corriere della Sera da Roberto Vecchioni, ospite qualche anno fa del nostro Liceo e già docente di lettere:

La cultura classica ci rende liberi e ci aiuta a capire che non c’è una forma di evoluzione univoca, ma un progresso utile e uno inutile. Il classico non fornisce soltanto nozioni sul tempo in cui viviamo, ma aiuta a capire quali siano le strade giuste per progettare il futuro. Lo studio dei classici serve ad affrontare non solo la giovinezza, con i suoi problemi, ma l’intero percorso, che è la vita”.