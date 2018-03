Messina. Travolge pedoni lungo corso Cavour: Polizia arresta pirata della strada montenegrino positivo ad alcool e drug test

Messina. Una domenica assolata, un anticipo di primavera ideale per una passeggiata: è questo quello che due giovani nella mattinata di ieri si trovavano a fare lungo il Corso Cavour del centro cittadino.

Non avrebbero mai potuto immaginare che di lì poco sarebbero stati travolti da un’autovettura mentre si accingevano ad attraversare la strada. Un uomo a bordo di una Peugeot 206 di colore blu ad altissima velocità, nonostante altra macchina posta davanti alla sua avesse arrestato la propria marcia giusto poco prima delle strisce pedonali, ha invaso la corsia preferenziale e centrato in pieno, scaraventandoli in aria, i malcapitati pedoni.

L’uomo se l’è data a gambe in una precipitosa fuga che non è passata inosservata agli occhi attenti di un collega fuori dal servizio che a bordo della propria auto prontamente si è messo al suo inseguimento dando comunicazione alla sala operativa dell’accaduto e trasmettendo la sua posizione.

La caccia all’uomo è terminata in via della Zecca grazie all’ennesima manovra dell’operatore di polizia che costringeva l’autore del folle gesto ad accostare ed a scendere dal proprio mezzo.

Non pago l’uomo ha cercato di dileguarsi a piedi, è stato nuovamente braccato e bloccato grazie all’ausilio delle volanti che arrivate sul posto hanno proceduto al suo arresto.

Condotto presso gli uffici di polizia Redzip Dzemaili, questo è il nome del responsabile del sinistro appena descritto, montenegrino di 48 anni con precedenti per reati contro il patrimonio, è risultato positivo all’alcol test ed ai cannabinoidi. L’autorità giudiziaria ha disposto l’accompagnamento dell’uomo presso la casa circondariale di Gazzi.