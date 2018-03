Proseguono gli incontri del laboratorio politico Patto Civico, si parlerà di libertà d’impresa

Reggio Calabria. Si terrà il prossimo mercoledì 14 marzo alle ore 18,00 a Reggio Calabria, presso la Sala Monteleone del Consiglio Regionale, il terzo incontro “Libertà d’impresa e sviluppo economico – Costruiamo insieme percorsi di cambiamento” occasione di confronto su tematiche significative per lo sviluppo del territorio calabrese. L’iniziativa, promossa dal Laboratorio politico Patto Civico, è finalizzata a conoscere meglio gli strumenti normativi utilizzati ed utilizzabili per favorire la libera iniziativa in contesti territoriali ancora condizionati dalla criminalità organizzata, nonché ricercare insieme possibili soluzioni condivise alle problematiche che si presentano nel percorso.

Parteciperà all’approfondimento il Col. Giorgio Maria Borrelli, Comandante regionale Carabinieri Forestale Calabria. Saranno presenti, per raccontarci la propria esperienza e motivarci nell’impegno il dott. Giuseppe Antoci, già Presidente del Parco dei Nebrodi, promotore del Protocollo di legalità fra imprese, che porta il suo nome ed il giornalista Michele Albanese, Responsabile del Settore Legalità della Federazione Nazionale Stampa Italiana. L’iniziativa si inserisce nel percorso “Tante Agorà in una sola città – Costruiamo insieme la città metropolitana”.