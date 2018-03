Riqualificazione Parco Baden Powell. Versace (Oltre) esulta

Reggio Calabria. Finalmente dopo anni di attesa è arrivata l’approvazione in Giunta per il progetto preliminare per la riqualificazione del Parco Baden Powell. La Giunta comunale presieduta dal Sindaco Giuseppe Falcomatà ha approvato la progettazione preliminare per la riqualificazione del Parco Baden Powell, secondo polmone verde della città ubicato sul territorio della oramai ex IV Circoscrizione nelle adiacenze della Chiesa di San Paolo alla Rotonda.

Il progetto ha un valore complessivo di 800 mila euro, finanziato dai Patti per il Sud, ed andrà presto in progettazione esecutiva per poter al più presto dare l’avvio a quest’opera tanto importante, non solo per la comunità territoriale che vorrebbe vivere maggiormente il Parco ma per l’intera città.

Il progetto nel suo complesso prevede la riqualificazione complessiva del parco e della viabilità circostante, l’installazione di un sistema di video sorveglianza, percorsi dedicati allo sport, un’area ludica per bambini, un chiosco, un’area agility dog, delle aree espositive adibite alla funzione mercatale ed un accesso diretto al Palazzo della Cultura Pasquino Crupi che sarà un’unica continuità con il parco.

Da sottolineare la collaborazione fattiva dell’amministrazione nella persona del Sindaco ma non solo anche dei suoi più stretti collaboratori, nel voler sentire il territorio per carpirne le reali esigenze, in primis nella persona del Parroco della Chiesa di San Paolo, della Dirigente Scolastica non chè Assessore della sua giunta, associazioni sportive locali con cui il primo cittadino si è confrontato insieme ai tecnici e progettisti per trarne spunti di riflessione e farli propri per essere inseriti nel progetto definitivo del Parco nel suo complesso.

Riteniamo che questo sia un intervento strategico, per come per altro è stato anche affermato dal Sindaco Avv. Giuseppe Falcomatà, per la riqualificazione in toto di quest’area della città; in questi anni di degrado solo grazie ad una fattiva collaborazione della comunità parrocchiale e l’amministrazione tutta, nello specifico con l’Ass. Giovanni Muraca, abbiamo mantenuto vivo il parco cercando di farlo vivere per quanto possibile con i pochi strumenti a nostra disposizione, ed è per questo che sarà un’operazione complessiva di rigenerazione urbana che dovrà puntare alla creazione di una serie di attività all’interno del parco, che sarà dunque un punto di riferimento per le famiglie durante tutto l’anno, ma anche per tutte quelle realtà associative e non che vogliono bene alla nostra città e che vorrebbero maggiormente vivere questi spazi speso lasciati al degrado.

Per me personalmente è un gran risultato quello oggi raggiunto dall’intera comunità territoriale che ho l’onore di rappresentare in questo mio sentito apprezzamento, poiché fin dai tempi della Circoscrizione insieme ad un altro consigliere di allora Giuseppe D’Agostino, tutt’oggi sempre vigili per il bene comune sul territorio, abbiamo sempre spronato le amministrazioni di turno a prendere posizione su questa vicenda tanto annosa ed oggi finalmente possiamo esultare per questo primo importante ma grande risultato ottenuto.

Siamo consapevoli che questo è solo un primo importante passo, ma siamo certi che altri a strettissimo giro ne seguiranno e presto tutti potranno finalmente godere di questa fantastica realtà.

Carmelo Versace

Movimento Oltre