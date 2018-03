Vibo Valentia. Nella Giornata Nazionale del Paesaggio la scoperta del Museo archeologico “Capialbi”

Vibo Valentia. Mercoledì 14 marzo 2018 il Museo Archeologico Nazionale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia con visite guidate e proiezione video propone, in occasione della Giornata nazionale del paesaggio, un approfondimento per evidenziare il territorio dell’antica Hipponion con particolare riferimento alla prestigiosa storia del Castello che ospita il museo. Risalente all’XI secolo il Museo è diviso in quattro sezioni principali: reperti da edifici sacri, da necropoli, da collezioni private tra cui quella del Conte Capialbi, e materiali d’età romana.

L’allestimento attuale segue un ordine cronologico e topografico e comprende materiali provenienti dalla città e dalle zone archeologiche nei dintorni, arricchite da alcune collezioni otto-novecentesche. L’iniziativa è quindi in linea con i dettami della Giornata nazionale del paesaggio che mira a trasmettere alle giovani generazioni il messaggio che la tutela del paesaggio e lo studio storico costituiscono valori culturali ineludibili. Il Museo Archeologico Nazionale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia, diretto da Adele Bonofiglio, afferisce al Polo Museale della Calabria, guidato da Angela Acordon.

Info: Visite guidate: ore 10.30 e 12.30