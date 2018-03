Villa San Giovanni (Reggio Calabria). Giovanni Siclari incontrerà la stampa per chiarire e approfondire diversi aspetti legati alla sentenza del Consiglio di Stato che ha reintegrato la Giunta. Saranno presenti Maria Grazia Richichi e gli assessori. L’appuntamento è domani 13 marzo alle 16.00 nel salone del centro Baden Powell in Via Riviera n°10.