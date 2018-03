Convenzione tra Camera di commercio e Comune di Reggio Calabria per la gestione telematica dello Sportello Unico per le Attività Produttive

Reggio Calabria. In piena sintonia e collaborazione inter-istituzionale, la Camera di commercio ed il Comune di Reggio Calabria hanno deciso di sottoscrivere una Convenzione per la gestione informatica dello Sportello Unico per le Attività Produttive (Suap), che consentirà la gestione telematica di tutte le pratiche del Suap attraverso il portale http://www.impresainungiorno.gov.it/. La Convenzione rientra tra gli interventi che l’Amministrazione comunale sta realizzando assieme alla Camera per semplificare le procedure amministrative e ridurre i tempi per la costituzione di nuove imprese ed in generale per agevolare le imprese in tutte le fasi di vita e di sviluppo, non solo nell’interesse delle imprese medesime ma anche di tutte le pubbliche amministrazioni. L’iniziativa sarà presentata il prossimo 15 marzo alle ore 9,30 presso la Sala Consiglio della Camera di commercio, nel corso di una conferenza stampa cui parteciperanno: il Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria Antonino Tramontana, il Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, il Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Reggio Calabria Stefano Poeta, il Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Reggio Calabria Flaviana Tuzzo, la Responsabile del Settore Anagrafico e di Regolazione del Mercato della Camera di Commercio di Reggio Calabria Paola Borgia ed il Referente di Infocamere s.c.p.a. Giuseppe Tramontana.