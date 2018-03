Villa San Giovanni. Il presidente del Consiglio Giustra saluta il commissario Saladino

Villa San Giovanni (Reggio Calabria). Sono stati mesi intensi e di duro lavoro ma i brillanti risultati ottenuti sono sotto gli occhi di tutti. Un periodo non semplice da gestire ma che il commissario Vittorio Saladino ha condotto con grande tenacia e capacità amministrativa riuscendo a dare importanti risposte al territorio. Da Presidente del Consiglio saluto e ringrazio vivamente il commissario Saladino per aver mantenuto attiva la macchina burocratica e amministrativa, collaborando e interagendo costantemente con tutti. Un collante necessario in questo momento così delicato per tutta Villa San Giovanni.

Adesso è giunto il tempo che si lavori partendo proprio dalle opere del decreto emergenza e del molo di sottoflutto, avviate durante il percorso commissariale. Toccherà all’amministrazione guidata da Mariagrazia Richichi ed al Consiglio tutto proseguire sul medesimo solco, così come si era iniziato prima dell’ormai noto provvedimento del Tar.

È per questo che, da presidente del Consiglio comunale, invito tutte le componenti dell’assise villese a collaborare per il rilancio definitivo del nostro territorio. La sinergia è essenziale per superare questa delicata fase politica.

Accolgo con entusiasmo il ritorno in sella dell’amministrazione voluta dai cittadini, certo che, presto, anche il sindaco eletto Giovanni Siclari potrà finalmente iniziare ad amministrare con pieni poteri la città che lo ha incoronato suo massimo rappresentante.

Il presidente del Consiglio

Antonino Placido Giustra