Atam. Nuovo percorso della linea 18 e introduzione Wi-Fi gratuito a bordo

Reggio Calabria. Verrà inaugurato oggi, alle ore 16.50, il nuovo percorso della linea bus 18 di ATAM che consentirà un collegamento dal Terminal Bus di Largo Botteghelle – con fermata al Santuario di S. Antonio – agli Ospedali Riuniti. Un percorso tutto rinnovato che seguirà il seguente itinerario:

Terminal Botteghelle, Piazza Garibaldi, Via S. Francesco da Paola, Via Melacrino, Via S. Lucia al Parco, S. Antonio, Via S. Lucia al Parco, Via Parco Caserta Circonvallazione, Ospedali Riuniti.

Ospedali Riuniti, Via Parco Caserta, Via Willermin, Via Roma, Via De Nava, Via Roma, Via Marina alta, Stazione Centrale, Terminal Botteghelle.

La frequenza sarà di un’ora, con partenza della prima corsa alle ore 7.50 dal Terminal Botteghelle e dell’ultima corsa alle ore 20.20 in partenza dagli Ospedali Riuniti. Questo nuovo percorso incrementerà le corse dirette agli Ospedali Riuniti, che andranno a intervallarsi a quelle già attive della linea 17 dando, così, la possibilità agli utenti di avere una corsa ogni 30 minuti che collegherà la zona sud al centro città.

Novità importante che verrà sperimentata oggi, con questa prima corsa della linea 18, è l’introduzione del Wi-Fi gratuito a bordo del bus: una connessione efficiente a disposizione dei nostri utenti per controllare le e-mail, twittare o dare un’occhiata alla bacheca di Facebook. Un nuovo servizio sperimentale messo in campo dall’azienda di trasporto al fine di rendere più piacevole il viaggio dei nostri utenti e che nel giro di un paio di mesi sarà disponibile su tutta la flotta di bus ATAM.