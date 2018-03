Cordoglio del PRC reggino per la morte del compagno Mommo Tripodi

Reggio Calabria. “La Federazione Metropolitana di Reggio Calabria del Partito della Rifondazione Comunista esprime il suo cordoglio per la scomparsa del compagno comunista Mommo Tripodi”. Lo dichiara il segretario metropolitano del Prc Joseph Condello:

“Nel ricordarne l’importante e coerente impegno di militanza politica e sindacale in favore delle lavoratrici e dei lavoratori, con particolare attenzione al lavoro bracciantile in Calabria, le/i militanti di Rifondazione Comunista manifestano la loro vicinanza ai suoi familiari e a tutte/i le/i compagne/i del Partito Comunista Italiano”.