Crotone. Gli studenti del Liceo Pitagora incontreranno il cantante e regista Umberto Scida

Crotone. Venerdi 16 Marzo gli studenti del laboratorio musicale e la rappresentanza di alcune classi del Liceo Classico Pitagora di Crotone incontreranno in Aula Magna alle ore 12.00 il cantante, attore e regista Umberto Scida. L’artista, ex allievo del Liceo Classico “Pitagora”, è considerato unanimamente il “Re dell’Operetta” in Italia e vanta una carriera prestigiosa nel campo dello spettacolo. Nella sua lunga carriera di musical performer ha interpretato, tra gli altri, i ruoli di: Steve in “Rent”, musical prodotto da Luciano Pavarotti e Nicoletta Mantovani allestito a Broadway e cantante solista e co-protagonista di André De La Roche nel musical “All the Jazz”, di Ponzio Pilato in “Jesus Christ Superstar”, con la regia di Massimo Romeo Piparo.

Con la Compagnia “Teatro Al Massimo”, porta in scena nei maggiori teatri italiani importanti allestimenti di spettacoli musicali e delle operette nazionali e straniere. L’incontro rientra nell’ambito delle attività programmate nel progetto d’istituto“Classicamente Kr-eativi”.