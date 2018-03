Disinfestazione contro insetti alati: calendario e zone di intervento in città

A partire da domenica 18 marzo, AVR, in accordo con l’Amministrazione Comunale, avvierà gli interventi antilarvali di demuscazione e dezanzarizzazione, attraverso l’impiego di sostanza larvicida

rivolta contro insetti, ed altri artropodi alati allo stato larvale. Nei territori delle ex-circoscrizioni cittadine, a seguito della opportuna individuazione delle zone a rischio, i lavori di disinfestazione verranno effettuati in tutti gli spazi ed impianti pubblici, canali, caditoie, giardini pubblici, piazze con aiuole, viali alberati, aree mercatali comunali e in genere in tutte le zone umide o dove vi siano pozze ed acque stagnanti.

Il prodotto larvicida utilizzato è il DIFLOX FLOWABLE della I.N.D.I.A. S.p.A. approvato dal Ministero

della Salute con Registrazione n° 16353. Con questo prodotto si possono controllare tutti gli stadi larvali di ditteri (mosche, zanzare, chironomidi, simulidi) nei loro ambienti di sviluppo e gli stadi larvali dei lepidotteri (processionarie, ifantria americana, limantridi) sulla vegetazione infestata.

Per gli interventi vengono utilizzati:

• Irroratrici a pompa, con serbatoio di 10 litri;

• Autocarro leggero dotato di cisterna e atomizzatore a lancia.

Gli interventi, larvicida ed adulticida, vengono svolti in orario notturno per i minori disagi possibili all’utenza, E SONO SEMPRE PRECEDUTI DA OPPORTUNA INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA PER MEZZO DI CARTELLI INFORMATIVI LUNGO LE STRADE INTERESSATE.

I prodotti utilizzati sono rigorosamente controllati dal Ministero della Sanità, e, nella percentuale di utilizzo, hanno una bassa tossicità, tale da non provocare danni per l’uomo e l’ambiente.

Si riporta qui di seguito il calendario della campagna antilarvale che si effettuerà in tutte le ex circoscrizioni cittadine: