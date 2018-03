Il Pci calabrese esprime il cordoglio per la scomparsa di Mommo Tripodi

Reggio Calabria. “Il PCI Calabrese rende omaggio al Compagno Mommo Tripodi che, per decenni è stato emblema di riscatto sociale per le classi più deboli del Mezzogiorno; trascinatore e guida appassionata per lavoratori e compagni. Le lotte dei contadini, delle gelsominaie, degli operai del consorzio del bergamotto, non avrebbero avuto eco e forza se non ci fosse stato alla loro testa un uomo ricco di una passione straordinaria, inarrestabile. La lotta alla criminalità organizzata nella Piana e non solo ha visto in Mommo un punto di riferimento capace di dar volto e voce a tutti i sopprusi. Sindaco, Deputato e Senatore stimatissimo!”. Anche il Comitato Regionale calabrese del Pci esprime il proprio cordoglio per la morte di Mommo Tripodi.

“È stato in Parlamento per decenni un punto di riferimento per tante battaglie di civiltà. Ed anche – aggiunge il Pci – per questo gli soni stati affidati ruoli e compiti di grande responsabilità, quale segretario della Commissione Antimafia e poi Questore Anziano del Senato. Storico sindaco di Polistena che grazie a lui da piccolo paese contadino e’ diventata una ridente cittadina fulcro di tutta la Piana. Esempio ineguagliabile di rigore morale e prezioso Dirigente del PCI Calabrese! La morte di Mommo lascia un vuoto incolmabile nel PCI calabrese e nella Calabria tutta. Grazie Mommo per lo straordinario esempio, che hai rappresentato e che sicuramente continuerai a rappresentare per tutti”.