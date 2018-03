Post voto. Tripodo (GD): «Congresso regionale del Pd non va solo annunciato serve convocarlo»

Reggio Calabria. «Annunciare la data del congresso regionale senza nei fatti convocarlo non serve a nulla». Questa la dichiarazione del segretario metropolitano dei Giovani Democratici di Reggio Calabria Katia Tripodo che afferma «la situazione politica nazionale, regionale e nei vari enti locali è complessa e l’esigenza di riorganizzare il Pd per rilanciare l’azione di governo oggi più che mai è necessaria ed indispensabile per essere al passo con le sfide che ci attendono».

«Il congresso regionale del Pd Calabria – aggiunge la giovane democratica – va immediatamente convocato, costituta la commissione congressuale ed abbinarlo a quello Metropolitano di Reggio Calabria». «Il pericolo – conclude l’esponente dei Giovani Democratici – è provare a mantenere le cose ferme in attesa di distruggere perfino le speranze di chi vuole dare un contributo a questo percorso di ricostruzione reale».