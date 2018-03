Domani Matteo Salvini in Calabria per ringraziare gli elettori

Reggio Calabria. “Amici calabresi – si legge in un post della pagina facebook di Matteo Salvini – domani torno nella vostra splendida terra, per ribadire due concetti che contraddistingueranno l’azione di governo della Lega: prima gli italiani e prima il lavoro. Vi aspetto, alle ore 16.40 a Lamezia Terme (Catanzaro) e, verso le 18, a Rosarno (Reggio Calabria), per condividere assieme a voi il nostro progetto di Futuro per il Sud e per tutto il Paese”.