Ex Polveriera. Osservatorio sul disagio abitativo convoca conferenza stampa

Reggio Calabria. Conferenza stampa sabato 17 marzo 2018 ore 11,00 presso le baracche dell’ex Polveriera per denunciare che nel progetto di sistemazione abitativa delle famiglie della baraccopoli non sono stati coinvolti i diretti interessati. L’Osservatorio sul disagio abitativo (composto dal Centro sociale A. Cartella, il Centro sociale Nuvola Rossa, il COSMI, la Società dei Territorialisti, l’associazione Un Mondo Di Mondi e ASIA-USB Reggio Calabria) Reggio Non Tace e Collettiva AutonoMia invitano le SSVV alla conferenza stampa che si terrà sabato 17 marzo 2018 alle ore 11,00 presso le baracche dell’ex Polveriera di Ciccarello.

La Prefettura ed il Comune di Reggio Calabria stanno realizzando un progetto per la sistemazione abitativa delle famiglie che da quasi 60 anni sono emarginate nella baraccopoli dell’Ex Polveriera. Fino ad oggi però, nonostante le sollecitazioni, le famiglie interessate e le associazioni che delle loro condizioni si occupano da molti anni, non sono state coinvolte. Ma senza il diretto coinvolgimento delle famiglie il progetto difficilmente potrà avere successo.

Osservatorio sul disagio Abitativo (Un Mondo Di Mondi , COSMI, CSOA A. Cartella, CSC Nuvola Rossa, ASIA-USB Reggio Calabria e Società dei Territorialisti)

ASIA-USB Reggio Calabria – Giuseppe Marra

Comitato Solidarietà Migranti

CSC Nuvola Rossa

CSOA Angelina Cartella

Società dei Territorialisti/e Onlus

Un Mondo Di Mondi Cristina Delfino – Giacomo Marino

Collettiva AutonoMia