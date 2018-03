Motta San Giovanni. Decentramento degli uffici, lo sportello tributi aperto anche a Serro Valanidi

Motta San Giovanni (Reggio Calabria). Prosegue l’attività dell’Amministrazione che, attraverso il decentramento degli uffici comunali, presta particolare attenzione alle esigenze della comunità dell’intero territorio. Su richiesta del vicesindaco e delegato al Decentramento Rocco Campolo e dell’assessore al Bilancio Enza Mallamaci, sentito il cittadino-delegato per la frazione di Serro Valanidi Francesco Gullì, è stato approvato il nuovo orario dello sportello tributi per i mesi di marzo e aprile. Lo “Sportello Tributi” è l’ufficio dove chiedere informazioni e ottenere chiarimenti sui tributi, sulle lettere ricevute e gli accertamenti, dove ogni cittadino può verificare la propria posizione nei confronti del Comune e valutare eventuali dilazioni o rateizzazioni.

A Motta, presso palazzo Pasquale Alecce, lo sportello sarà aperto lunedì e mercoledì dalle 8:30 alle 12:30, martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle 14:30 alle 16:30.

A Lazzaro, presso gli uffici della Delegazione in piazza degli Eroi, ogni venerdì, dalle ore 8:30 alle 12:30, il funzionario dello Sportello Tributi sarà a disposizione dei cittadini.

A Serro Valanidi, presso la Delegazione in via Leonida Repaci, lo Sportello sarà aperto il 19 marzo, il 9 aprile e il 23 aprile, dalle 8:30 alle 12:30.

“Siamo molto attenti alle esigenze dei nostri concittadini – dichiara il sindaco Giovanni Verduci – e prestiamo ascolto alle numerose segnalazioni e richieste che ci giungono. Ogni settimana si tiene una riunione di maggioranza che vede gli assessori, i consiglieri e il Presidente del Consiglio comunale portare un contributo di idee, fare un esame sul programma amministrativo che stiamo sviluppando, valutare nuove iniziative e monitorare quelle già avviate. Spesso – aggiunge il primo cittadino – a queste riunioni sono invitate associazioni o cittadini che riteniamo, in base al tema trattato, possano dare una mano per una buona amministrazione della cosa pubblica”.

“Sono soddisfatto per il lavoro sin qui fatto dagli assessori e dai consiglieri delegati – conclude il sindaco Verduci – abbiamo già raggiunto qualche risultato importante e siamo quotidianamente impegnati per raggiungerne altri”.