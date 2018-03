Operazione Malanova: aggredito operatore televisivo fuori dalla Questura, telecamera danneggiata

Reggio Calabria. Un operatore televisivo è stato aggredito stamane a Reggio Calabria, davanti alla Questura, dove i giornalisti avevano appena assistito all’uscita delle tre persone arrestate per l’omicidio preterintenzionale di una donna di 88 anni, malmenata nella sua abitazione, durante una rapina, nell’ottobre scorso. Delle persone, probabilmente parenti o amici di qualcuno degli arrestati, hanno strappato dalle mani dell’operatore la telecamera, danneggiandola. In tre poi sono stati bloccati dai poliziotti e sono stati condotti in Questura. L’operatore televisivo, che oggi lavorava per conto della Rai, ha sporto denuncia.