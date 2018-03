Operazione Malanova. Pensionata morta durante rapina in casa: arresti della Polizia

Reggio Calabria. E’ in corso dalle prime ore di questa mattina un’operazione della Polizia di Stato finalizzata all’esecuzione di tre ordinanze di custodia cautelare in carcere, su ordine della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, nei confronti di altrettanti soggetti dediti alla commissione di reati predatori ai danni delle fasce più deboli, in particolare donne e anziani. L’indagine condotta dalla Squadra Mobile di Reggio Calabria ha consentito di individuare un gruppo di rapinatori che nello scorso mese di ottobre hanno brutalmente aggredito in casa una pensionata reggina di 88 anni, provocandone la morte. I particolari dell’operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 11.00 presso la sala conferenze della Questura di Reggio Calabria.