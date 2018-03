Andrea Marcolongo presenta il libro “La misura eroica” al Liceo Classico Campanella

Reggio Calabria. Martedì 20 marzo, nell’Aula Magna del Liceo Classico “T. Campanella”, alle ore 9.30, la scrittrice Andrea Marcolongo presenterà agli allievi il suo ultimo volume “La misura eroica”, edito da Mondadori.

La scrittrice, riprendendo le Argonautiche di Apollonio Rodio, narra la storia di due ragazzi che dall’adolescenza passano all’età adulta trovando la“misura” della vita nel viaggio e nell’amore. Andrea Marcolongo torna, dopo il grande successo de “La lingua geniale”, a dimostrare, con questo racconto, quanto grande sia l’eredità lasciataci dal mondo greco e quanto attuali e vere siano le emozioni e i dubbi dei personaggi, degli eroi, protagonisti delle storie di ieri e di oggi.

Andrea Marcolongo è nata nel 1987 a Crema. Si è laureata in Lettere Antiche all’Università di Milano e poi ha studiato storytelling alla Scuola Holden . È diventata nota al grande pubblico come scrittrice quando ha pubblicato il suo libro La lingua geniale, nel quale racconta la bellezza, il fascino e l’interesse di studiare il greco antico. Il libro ha venduto più 200.000 copie ed è stato tradotto in dieci lingue.