Filmfest. Latella: «Opportunità di crescita e sviluppo per Reggio Calabria»

Reggio Calabria. Grande successo per la XII edizione del “Reggio Calabria FilmFest”, una kermesse che rappresenta per la Città Metropolitana e la Calabria un’opportunità di sviluppo e crescita . E’ sicuramente una “vetrina” che può mettere in mostra a livello nazionale ed internazionale le potenzialità di questa terra ma allo stesso tempo, è un mezzo per avvicinare i nostri giovani all’affascinante mondo del cinema. Un ringraziamento particolare va al direttore artistico, il regista Mimmo Calopresti e al direttore generale Michele Geria che con workshop, dibattiti e convegni ai quali hanno preso parte big del cinema e della tv, importanti produttori e registi, hanno coinvolto tanti studenti delle scuole medie e superiori della Città metropolitana. Reggio e la Calabria hanno bisogno di questi eventi per la promozione del territorio, del turismo, dell’economia. E’ opportuno che la riva dello Stretto diventi meta per la realizzazione di pellicole e perché no, set di film che raccontino le nostre bellezze, le tradizioni, la nostra cultura. Il “Reggio Calabria FilmFest” ha coinvolto non solo la città di Reggio Calabria ma anche i territori di Roccella Jonica e Siderno dove si sono svolti incontri con big del panorama nazionale (Edoardo Leo, Enrico Vanzina, Marco Belardi, Federica Lucisano, Gianluca Curti, Roberto Cipullo, Mario Pezzi, Christian Marazziti, Antonia Liskova, Giulia Elettra Gorietti, Lorenzo Zurzolo, Tezeta Abraham, la coppia Pablo e Pedro e gli scrittori Roberto Emanuelli e Federico Moccia). Da parte dell’Amministrazione comunale c’è l’obiettivo di creare “la casa del cinema” in un bene confiscato sul lungomare reggino. Un ulteriore tassello per far emergere la nostra splendida terra e i suoi talenti. In questi sei giorni, attori, registi, filmmaker attraverso la comunicazione hanno trasmesso una prospettiva diversa, di cambiamento ed innovazione. Far crescere e fidelizzare “l’industria cinematografica” nel territorio è uno degli obiettivi di questa Amministrazione comunale che, con un incessante lavoro sinergico, vuole far emergere le potenzialità di un territorio che ha tanto da raccontare e offrire.

Giovanni Latella

Consigliere comunale delegato al Turismo