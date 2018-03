Incendiato dentro l’ex emeroteca uno scooter rubato

Reggio Calabria. Ignoti ieri pomeriggio hanno incendiato uno scooter, poi risultato rubato, all’interno dei locali dell’ex emeroteca di via Palmi. Sul posto sono intervenuti i vigli del fuoco del Comando provinciale e la polizia municipale. La struttura era stata incendiata e devastata nel settembre scorso a pochi giorni dall’assegnazione all’Associazione italiana persone down, presieduta da Bruno Arichetta, per la creazione di un centro di supporto per le persone down. Da allora l’associazione non era ancora riuscita a entrare in possesso della struttura.