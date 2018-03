Proseguono i lavori di manutenzione stradale nelle zone di Sbarre Centrali e Sbarre Superiori: ordinanza di circolazione e traffico

Reggio Calabria. Proseguono i lavori di manutenzione stradale nelle zone di Sbarre Centrali e Sbarre Superiori. A questo scopo l’ufficio Circolazione e Traffico comunale ha emanato l’ Ordinanza n.133 che regolamenta le modifiche in atto a seguito dei lavori che interessano le zone di Sbarre Centrali e Sbarre Superiori, dal 19 Marzo al 7 Aprile 2018.

Da questa mattina sono in corso i lavori di messa in opera del manto stradale anche a Sbarre Centrali, ultimate ormai le operazioni di scarifica del vecchio asfalto e bitumazione nonché le operazioni propedeutiche di sistemazione dei canali di scolo e regimentazione delle acque meteoritiche in via Sbarre Superiori.

Si invitano pertanto i cittadini a prendere visione dei provvedimenti che regolamento la circolazione e il traffico in vigore (dal 19 marzo al 7 aprile 2018), dalle ore 7 alle ore 17,00 ed ad osservare:

il divieto di sosta con zone rimozione ambo i lati con istituzione del senso unico alternato in via Sbarre Centrali nel tratto compreso tra il ponte S. Agata e l’intersezione con la via Gebbione;

il divieto di sosta zona rimozione ambo i lati e l’interdizione del transito veicolare a tratti successivi in via Sbarre Centrali nel tratto compreso tra la via Gebbione e la via Vico S. Anna;

Il provvedimento integrale è consultabile sul sito www.reggiocal.it.