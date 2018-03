Il sindaco Falcomatà ha visitato gli uffici dell’ex Genio civile

Reggio Calabria. Il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha incontrato questa mattina, presso gli uffici di Via Modena Chiesa, l’Architetto Caterina Loddo, Dirigente del Settore Vigilanza normativa, tecnica delle costruzioni e Supporto Tecnico (ex Genio Civile) del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità della Regione Calabria. Accompagnato dal Consigliere delegato ai Rapporti con la Regione Calabria Rocco Albanese, il sindaco ha avuto modo di visitare gli uffici dell’importante snodo tecnico regionale, cui è demandato il supporto tecnico, il rilascio di pareri ed il controllo su opere pubbliche, normative e strumenti urbanistici. La visita è stata l’occasione per rinnovare la sinergia avviata dall’Amministrazione comunale, attraverso i suoi uffici tecnici, ed il Settore della Regione, in un clima di fattiva collaborazione per il proseguo delle attività amministrative inerenti le diverse opere pubbliche in corso di realizzazione sul territorio cittadino e metropolitano, a cominciare da infrastrutture strategiche come la condotta di bypass della diga sul Menta, la strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, il prolungamento nord del Lungomare Falcomatà verso il porto, il Parco Lineare Sud con l’adiacente ponte di collegamento sul Torrente Calopinace, che il sindaco sta seguendo personalmente. Al termine dell’incontro il primo Cittadino ha avuto modo di ringraziare la Dirigente e il personale degli uffici dell’ex Genio Civile, per il lavoro che quotidianamente svolgono a servizio del territorio nel comprensorio reggino, rinnovando la disponibilità ad una proficua attività di collaborazione con gli uffici del Comune di Reggio Calabria e con la Città Metropolitana.