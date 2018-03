Notte di roghi in città: Vigili del fuoco in azione

Reggio Calabria. È di due autovetture, un camper e numerosi mastelli per la raccolta differenziata distrutti, il bilancio di una vera e propria notte di fuoco lungo le vie di Reggio Calabria. Alle 3,20 lungo la via Ravagnese, zona sud della città, una squadra dei Vigili del fuoco del Comando provinciale è intervenuta per lo spegnimento di un incendio che ha interessato due autovetture ed un camper e le cui cause sono ancora in corso di accertamento. Da mezzanotte e fino alle due circa, un’altra squadra VF e stata impegnata a spegnere gli incendi appiccati in sequenza, da ignoti, ai numerosi mastelli per la raccolta differenziata, depositati lungo tutta la via sbarre centrali. Le fiamme hanno anche interessato un portone in legno davanti al quale era stato posto uno dei mastelli, in attesa della raccolta da parte dell’azienda di smaltimento dei rifiuti.