Anas comunica il blocco del traffico sull’A2 in direzione sud per un mezzo pesante intraversato

Cosenza. Anas comunica che, a causa di un mezzo pesante intraversato, il traffico è momentaneamente bloccato – in direzione sud – lungo l’A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’ al km 6,420 in località Fisciano a Salerno.

Per cause in corso di accertamento, il mezzo pesante si è intraversato provocando la chiusura della carreggiata. L’incidente non ha coinvolto altri veicoli e non ha provocato feriti.

Il traffico in direzione Fratte (SA) al momento viene deviato sulla strada provinciale 88 (uscita Lancusi/Baronissi Nord).

Sul posto è presente personale Anas, e delle Forze dell’Ordine per consentire gli accertamenti della dinamica, la rimozione del mezzo e per ripristinare la circolazione in piena sicurezza, in tempi brevi.