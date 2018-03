Catanzaro. Auto in fiamme in via Liguria: Vigili del Fuoco in azione

Catanzaro. I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catanzaro sono intervenuti questo pomeriggio in via Liguria nel Comune di Catanzaro per l’incendio di un’autovettura. Il conducente accortosi delle fiamme e del fumo che fuoriuscivano dal vano motore si è accostato ed ha rapidamente abbandonato l’automobile. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco è valso all’estinzione dell’incendio prima che l’auto andasse totalmente distrutta.