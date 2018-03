Incontri sulla Bioetica al Liceo “Rechichi” di Polistena

Polistena (Reggio Calabria). Lezioni e seminari di Bioetica per gli studenti del Liceo Statale “Giuseppe Rechichi” di Polistena. Un percorso di approfondimento in sinergia con gli specialisti dell’Associazione Scienza & Vita di Gioia Tauro, coordinati dal professore Francesco Greco del Liceo e indirizzato alle classi quarte e quinte. Gli incontri, già avviati lo scorso 10 marzo, sono rivolti agli allievi che hanno raggiunto competenze elevate nell’area socio-filosofica e delle scienze umane e per i quali i seminari si configurano come un itinerario di valorizzazione delle eccellenze.

La bioetica come scienza, la fecondazione e l’aborto, l’eutanasia, la qualità della vita, la bioetica e religione, alcune dalle tematiche affrontate nel progetto e particolarmente gradite agli alunni perché di grande attualità e interesse sociale. Negli ultimi anni il pensiero filosofico, sociale, pedagogico, religioso e la riflessione giuridica hanno più volte affrontato le questioni che riguardano tutto ciò che concerne le problematiche legate alla vita umana, dal suo concepimento sino alla fine vita, aprendo scenari di riflessione importanti dal punto di vista speculativo, anche in vista delle possibili conseguenze che potrebbero avere per il futuro dell’esperienza umana. Negli obiettivi del progetto, dunque, ritagliare uno spazio per approfondire queste argomentazioni all’interno di un percorso scolastico, può dare la possibilità agli alunni di acquisire competenze su un settore che può rivelarsi strategico anche per le future scelte professionali.

Oltre che naturalmente, consentire un ampliamento dell’offerta culturale e formativa in discipline quali la religione, il diritto, la sociologia e la pedagogia, già caratterizzanti dell’indirizzo Scienze Umane. Il primo incontro è stato avviato con la dottoressa Antonella Ferraro, filosofa esperta in questioni bioetiche e ha subito riscosso un grande interesse da parte degli alunni che hanno interagito indagando sui risvolti e sulle posizioni che vari filoni della filosofia moderna pone rispetto ai temi della bioetica. Alla fine del progetto, gli alunni riporteranno quanto appreso nei seminari ai compagni di classe, stimolando il confronto e il dibattito e sperimentando concretamente l’applicazione concreta delle conoscenze acquisite nel percorso di eccellenza.