Manuale per la Conservazione e il Restauro del Tessuto Connettivo Storico della città

Reggio Calabria. La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e provincia di Vibo V. e la sezione reggina di Italia Nostra presenteranno a Reggio Calabria il “Manuale per la Conservazione e il Restauro del Tessuto Connettivo Storico” presso la Biblioteca di Palazzo Alvaro, Piazza Italia ore 17,30 il 23 marzo. La Soprintendenza riconoscendo che l’identità della città consolidata è determinata da un insieme di elementi fisici, dalla scala più minuta a quella del territorio nel suo complesso, e che un’efficace tutela e valorizzazione dei valori identitari della comunità insediata risieda soprattutto nella sinergica, fattiva e leale collaborazione tra Amministrazioni, ha predisposto il Manuale che fa parte integrante del provvedimento di tutela emesso dal Segretario Regionale del MiBACT nel marzo 2017. Il Manuale vuole contribuire a prestare la giusta attenzione alla percezione della città storica, fornendo regole tecniche specifiche per l’esecuzione di interventi manutentivi in grado di consentire al tessuto connettivo storico, caratterizzato da pavimentazioni originarie, di conservare la propria qualità specifica. Il documento contiene informazioni relative ai materiali storici utilizzati per le pavimentazioni (Pietra di Macellari, Pietra lavica dell’Etna); le “schede abaco” descrivono le tipologie di posa mentre le “schede intervento” indicano le misure da adottare negli interventi conservativi e di restauro.