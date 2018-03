Operazione Martingala. Il gip conferma misura cautelare in carcere per Antonino Mortà e Antonio Scimone

Reggio Calabria. Nei giorni scorsi gli investigatori della Dia di Reggio Calabria e quelli del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria hanno effettuato le notifiche delle ordinanze di applicazione di misure cautelari disposte dai gip presso il Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta della locale Procura Distrettuale Antimafia, nei confronti degli indagati già colpiti dal provvedimento di fermo eseguito il 19 febbraio scorso nell’ambito dell’operazione “Martingala” e per i quali i giudici, in sede di convalida, si erano dichiarati incompetenti a norma dell’art. 27 del codice di procedura penale.

I nuovi provvedimenti hanno confermato l’impianto accusatorio nei confronti delle figure centrali dell’indagine, ovvero l’imprenditore reggino Antonino Mordà e di Antonio Scimone che, attraverso il fitto reticolo di imprese nazionali ed estere a lui riconducibili, aveva creato un “sistema” funzionale alla commissione di delitti che vanno dalla frode fiscale, al riciclaggio, dall’esercizio abusivo di attività finanziaria all’usura. Per entrambi è stata disposta la custodia in carcere, massima misura privativa della libertà. In particolare, sono stati ritenuti sussistenti sia i gravi indizi di colpevolezza sia le esigenze cautelari, ravvisabili soprattutto nell’elevatissimo pericolo di reiterazione dei reati, che appare connotato da “nitidissimi requisiti di concretezza ed attualità”.

Applicata la custodia in carcere anche nei confronti di Giuseppe Nirta, cui vengono contestati i delitti di auto riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori.

Disposta, invece, la misura degli arresti domiciliari nei confronti di Antonino Carlo Chirico, ritenuto presunto responsabile di concorso con il Mordà nei reati di usura, bancarotta fallimentare e ricettazione di denaro, nonché dell’imprenditore Domenico Gallo, nei confronti dei quali i gip rispettivamente di Torino e Alessandria non avevano convalidato il provvedimento di fermo.