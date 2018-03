Privacy e tutela dei dati personali. Avvocati a convegno sul nuovo regolamento europeo n. 2016/679

Reggio Calabria. Il convegno dal titolo “Il Nuovo Regolamento europeo n. 2016/679, Come cambia la tutela dei dati personali alla luce della nuova normativa europea”, del 23 marzo 2018 avrà luogo alle ore 15,30 presso l’Auditorium Lucianum. L’evento, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, è il primo sul territorio sul tema di grande rilevanza per l’Avvocatura proprio in vista dell’entrata in vigore della normativa comunitaria nel prossimo mese di maggio. Dopo i saluti istituzionali del Presidente del COA reggino, avv. Alberto Panuccio, introduce il convegno l’avv. Giuliana Barberi, moderatore dell’evento e Coordinatore della Commissione Formazione e Deontologia dello stesso COA.

Seguirà, quindi, una introduzione generale sulla normativa di cui al Regolamento UE n.679/2016 che verrà svolta dall’avv. Sabrina Salmeri, Consulente privacy. Interverrà, poi, l’avv. Fabrizio Sigillò, Referente informatico del Consiglio dell’Ordine di Catanzaro, che attraverso un invito a conoscere il dato normativo, svilupperà specificatamente le parti che effettivamente interessano all’avvocato, con particolare attenzione all’avvocato locale che dispone in generale di strutture limitate. Seguiranno riferimenti al diritto all’oblio del dato personale che può essere richiesto a conclusione del rapporto professionale, anche in ragione dell’obbligo dell’avvocato di conservare per un certo tempo la documentazione e sotto i relativi profili deontologici. L’avv. Sigillò è anche il Coordinatore del Gruppo Lavoro sulla normativa privacy dell’Unione Curie Forensi della Calabria e il relativo progetto di diffusione dell’evento a tutti i COA calabresi, parte proprio dal convegno di Reggio Calabria. I lavori si concluderanno con l’intervento del dr. Achille Foti, Amministratore dei sistemi di sicurezza, il quale relaziona proprio sulle misure di sicurezza alla luce del dato normativo comunitario. Il Convegno si colloca nell’ambito dell’Offerta Formativa annuale del COA di Reggio Calabria ai propri iscritti, l’accreditamento avverrà in loco e la partecipazione attribuisce agli avvocati 3 crediti formativi di cui 1 in Deontologia.