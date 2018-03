Sabato 24 marzo in arrivo al porto di Reggio Calabria la Costa Neo Riviera

Reggio Calabria. Nuovo attracco al porto di Reggio Calabria di una nave del gruppo Costa Crociere. Arriverà infatti sabato 24 marzo, alle 8:00 del mattino, la Costa NeoRiviera che stazionerà sulla banchina del porto reggino fino alle ore 14:00. Rinnovata appena qualche anno fa la Costa Neo Riviera è una delle più belle e prestigiose navi della flotta Costa, con una capacità totale di quasi 2000 passeggeri e circa 700 membri di equipaggio, per una lunghezza complessiva di 216 metri ed una stazza da 48mila tonnellate. Anche in questa occasione l’Amministrazione comunale, di concerto con le associazioni di promozione turistica operanti sul territorio cittadino, ha messo in campo una serie di iniziative volte ad accogliere al meglio i turisti in arrivo, invitando gli operatori commerciali dell’area del centro cittadino ad attivarsi con iniziative specifiche dedicate ai crocieristi. Come ormai di consueto, già dalle prime ore del mattino sarà disponibile al porto il bus turistico scoperto dell’Atam City Tour, che accompagnerà i crocieristi in giro per il centro cittadino toccando tutti i principali luoghi di interesse: Piazza Indipendenza, il Monumento a Ibico, il Palazzo Miramare, l’Arena dello Stretto, il Monumento ai Caduti, le Mura Greche, le Terme Romane, Palazzo Zani, la Villa Comunale, la Cattedrale Cittadina, la Chiesa degli Ottimati, il Palazzo del Tribunale, il Castello Aragonese, Piazza Italia, Palazzo San Giorgio, Palazzo Corrado Alvaro, il Palazzo del Governo, il Teatro Comunale, la Pinacoteca Civica, l’Area Sacra Griso Laboccetta ed infine il Museo Archeologico Nazionale della Magna Grecia. Inoltre, per tutta la mattinata i “Volontari per il patrimonio culturale” del Touring Club Italiano assicureranno l’apertura del sito ipogeo di Piazza Italia.